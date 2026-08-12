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Hiiu kala ja õlle fest 7-14.08

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Nädalavahetus tuleb soe, uus nädal aga jahedam

Järgneva nädala aja ilm on muutlik, kuid pigem siiski soe.
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Foto: Eike Meresmaa

Neljapäeval (13.08) jääme kõrgrõhkkonna servaalale. Ilm on sajuta ja võrdlemisi päikeseline. Tuul on rahumeelne ning päevasooja tuleb 17…21°C.

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