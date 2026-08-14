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Hiiu kala ja õlle fest 7-14.08

SUVI

KUHU MINNA | Hiiumaa Põllupäev avab põllumehe maailma

Hiiumaad on alati seostatud mere, kalapüügi ja turismiga. Täiesti õigustatult ka. Aga vahel tundub mulle, et põllumajandus jääb selle kõige kõrval kuidagi märkamatuks. Tegelikult on see siin kogu aeg olemas olnud. Veised karjamaadel, viljapõllud, niidetud rohumaad, heinapallid põllu servas. See kõik on Hiiumaa osa sama palju kui meri.
Ajateenija Remo Lepamaa sai linnaloa ja ruttas koju, põllupäevale.

Hiiumaa Põllupäeva mõte ongi olnud algusest peale väga lihtne – näidata põllumajandust puust ja punaseks. Mitte ainult põllumeestele, vaid kõigile. Neile, kes teavad täpselt, mis vahe on niidukil ja vaalutil, ning neile, kelle jaoks on traktor lihtsalt suur masin.

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