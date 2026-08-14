KUHU MINNA | Hiiumaa Põllupäev avab põllumehe maailma

Hiiumaad on alati seostatud mere, kalapüügi ja turismiga. Täiesti õigustatult ka. Aga vahel tundub mulle, et põllumajandus jääb selle kõige kõrval kuidagi märkamatuks. Tegelikult on see siin kogu aeg olemas olnud. Veised karjamaadel, viljapõllud, niidetud rohumaad, heinapallid põllu servas. See kõik on Hiiumaa osa sama palju kui meri.