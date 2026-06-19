25 AASTAT TAGASI | Noortele ei ole tööd

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UUDISED
Hiiumaa Vallavolikogu juunikuu istungil oli päevakorras vallavanem Hergo Tasuja umbusaldamine. Umbusalduse avaldamise eelnõu poolt hääletas kaheksa ja vastu 15 volikogu liiget.
KÜLALUGU
Ole Valmis koduleht õpetab kriisiks valmistuma umbes niimoodi: varu toitu; tea, kust vett saab; õpi tundma igat metsarada; oma plaani, kuidas ilma välise abita...