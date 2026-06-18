Hiiumaal oma iga-aastast naaritsaseiret tegemas käinud Madis Põdra sõnul ei tähenda see, et senine töö oleks ebaõnnestunud, kuid naaritsaid ei ole just liiga palju ja väikese asurkonna puhul võib iga lisasurve kiiresti mõju avaldada.
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OHUMÄRGID | Naaritsa seis Hiiumaal teeb teadlased murelikuks
Euroopa naaritsa asurkond Hiiumaal on viimastel aastatel vähenenud ning looduskaitsjad püüavad aru saada, mis languse põhjustas. Võimalik, et lisaks looduslikele teguritele, on mängus ka inimkäsi.
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Hiiumaa Vallavolikogu istung toimub 18. juunil 2026, kell 15.00 Kärdlas volikogu saalis.
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Suure mereriigi väike jahtklubi tähistab tänavu Kalurite päeval ehk 10. juulil oma 50. juubelit. Eks mittetulundustegevust tehakse teisteski valdkondades ning suuremaid ja väiksemaid seltse-klubisid...
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Septembrist 2026 on Hiiumaa eakatel vanuses 65+ esmakordselt võimalus osaleda Tartu Ülikooli väärikate ülikooli raames toimuvates loengutes.
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Hiiumaa militaarmuuseum sai täiendust püsiekspositsioonile, kui Päästeameti demineerimiskeskus avas kahes toas väljapaneku, mis keskendub lõhkekehadega seotud ohtudele.