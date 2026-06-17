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SUVI

KUHU MINNA | Mihkli talumuuseum kutsub suve nautima

Mihkli talumuuseumis tasub sel suvel ringi vaadata rohkem kui korra. Tänavu ootab külastajaid Mihkli põllul toimuv viljatontide missivõistlus, lastele on avatud Karvakala lasteala ning suve jooksul toimub mitmeid põnevaid sündmusi. Esimene suurem kokkusaamine leiab aset juba 20. juunil, pööripäeva eelõhtul, mil kõlavad rahvaviisid, mängitakse traditsioonilisi jaanimänge ning peetakse triibuseelikute keerutamise simmanit.

Triibuseelikute keerutamise simman Mihkli talumuuseumis. | Hiiumaa Muuseum

Tänavuse suve üheks uudiseks on Mihkli põllule kerkinud omanäoline viljatontide missivõistlus. Kogu kevade ja suve haku on hiidlased tonte meisterdanud, et need suveks ühisnäitusele tuua ja välja selgitada tänavune viljatontide miss. Kes neist väärib võidukrooni, selle üle saavad otsustada ka külastajad ise. 

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