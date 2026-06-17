KUHU MINNA | Mihkli talumuuseum kutsub suve nautima

Tänavuse suve üheks uudiseks on Mihkli põllule kerkinud omanäoline viljatontide missivõistlus. Kogu kevade ja suve haku on hiidlased tonte meisterdanud, et need suveks ühisnäitusele tuua ja välja selgitada tänavune viljatontide miss. Kes neist väärib võidukrooni, selle üle saavad otsustada ka külastajad ise.