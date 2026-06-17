VASTUKAJA | Kuidas anda Pargi 3 hoonele uus elu?

Ain on üsna korrektselt kokku võtnud Pargi 3 vabrikuametnike elamu saaga. Kahtlemata on tegemist väärika ajalooga hoonega. Tõepoolest on avalikud arutelud volikogu tasemel jõudnud sinna, et funktsiooni pole sinna leitud, aga järgmisele Pargi 3 etapile jääb see hoone juba täielikult ette.