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PILTUUDIS

PILTUUDIS | HIIG pidas lõpuaktuse Villalaos

Täna toimus Villalaos Hiiumaa Gümnaasium 10. lennu lõpuaktus. Tegemist oli ühtlasi viimase lennuga HIIG-i nime all.
HIIG pidas lõpuaktuse Villalaos. | Foto: Arabella Valtin

Kuldmedaliga lõpetas tänavu üks õpilane Meribel Piil. Hõbemedali pälvisid Eliise Juhe, Mia-Marjen Mihkelsoo, Emma Emilia Puttonen ja Fredy Saarkoppel.

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