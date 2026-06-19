MILJONIVAATEGA TÖÖKABINET | Piloodi pea võib olla pilvedes, aga jalad jäägu maha

Andres Kriiska (27) ärkab Eesti aja järgi hommikul kell neli-viis. Magama läheb õhtul kell kuus. Selle aja sees jõuab ta mõni päev rännata 6000 km. Ta on rahvusvahelise lennufirma Wizz Air piloot, kelle baasiks hetkel Gruusia, Kutaisi.