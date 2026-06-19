Kutaisi asub Kärdlast umbes 3000 kilomeetri kaugusel. Kakskümmend päeva igast kuust veedab Andres Gruusias, kümme kodus Hiiumaal. Koju tulekuks kulub tal tavaliselt kolm lennusõitu. Üks päev. Hommikut alustab Gruusias, õhtuks jõuab Kärdlasse.
PERSOON
MILJONIVAATEGA TÖÖKABINET | Piloodi pea võib olla pilvedes, aga jalad jäägu maha
Andres Kriiska (27) ärkab Eesti aja järgi hommikul kell neli-viis. Magama läheb õhtul kell kuus. Selle aja sees jõuab ta mõni päev rännata 6000 km. Ta on rahvusvahelise lennufirma Wizz Air piloot, kelle baasiks hetkel Gruusia, Kutaisi.
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