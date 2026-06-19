ROHKEM VÕIMALUSI | Uued tellimused annavad võimaluse Hiiu Lehte rohkem toetada

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“Me oleme näinud, et mitmed inimesed tahaksid Hiiumaa kogukonnalehte toetada rohkem, kui praegu võimalik. Seepärast lõime ka uue tellimisvõimaluse,” ütles Hiiu Lehe peatoimetaja Raul Vinni. “Loomulikult oleme tänulikud kõigile Hiiu Lehe tellijatele, sest tänu neile ilmub Hiiumaal oma ajaleht.”

Tavatellimuse hind on jätkuvalt esimesel kuul 1.99 ja edaspidi 5.99 kuus.

Hiiu Lehe veebikeskkond on viimase aastaga saanud juurde oluliselt uusi võimalusi. Näiteks on võimalik artikleid kuulata ning paljudele artiklitele on lisandunud ka video.

Viimase uuendusena sai lisatud erakuulutuste tellimise võimaluse otse veebist ning üsna pea saab uue ilme ka kuulutuste kuvamise keskkond.

Hiiu Lehe veebileht elab peatoimetaja sõnul 24/7 ning seal on palju sisu, mis paberlehte ei jõua. Olgu selleks siis operatiivsed uudised, fotogaleriid või videod. Kõik paberlehe sisu on loetav ka veebis. Kahe lugemisvõimaluse ühendamiseks saab püsitellimusega paberlehe lugeja lisada oma tellimusele ka digilehe lugemise võimalus hinnaga 2 eurot kuus.

Jätkuvalt pakub Hiiu Leht tasuta lugemisõigust Hiiumaa ja mandri vahel kurseerivate laevade WiFi-võrgu kasutajatele.

Hiiu Lehte saab tellida aadressil tellimine.hiiuleht.ee