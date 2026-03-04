UUENDUS | Hiiu Lehe artikleid saab nüüdsest kuulata

Kuula artiklit Your browser does not support the audio element.

Ajalehe peatoimetaja Raul Vinni sõnul on lehelugude kuulamise võimalus tänapäeval juba iseenesestmõistetav. Kõigil ei ole aega või tahtmist näiteks pikemaid lehelugusid lugeda ja kuulamine pakubki võimaluse lehte tarbida teisiti.

Vinni sõnul ei lisata kuulamisvõimalust kõikidele lühiuudistele, kuid vähegi pikemad uudised ja teemalood saavad ka heli.

Viimastel kuudel on Hiiu Leht panustanud veebikeskkonna arendusse. Lisaks kuulamise võimalusele on nüüdsest võimalik hiiuleht.ee sisu enda seadmesse salvestada äpina ning olulisematest uudistest saab teenuse tellijatele teada anda tõukesõnumiga, mis ilmub otse nutiseadme ekraanile.

Järgmiste arendustena peaks lähikuudel tekkima võimalus kõikvõimalike kuulutuste lisamiseks veebi teel ning uueneb ka kuulutuste avaldamine veebis. Juba eelmisel aastal tõi Hiiu Leht veebi leinakuulutuste keskkonna, mis on lugejate poolt väga hästi vastu võetud.

Raul Vinni sõnul pakub veeb tänapäeval võrreldes paberlehega aina rohkem. Hiiu Leht pakub ka võimalust lisaks paberlehe püsitellimusele võtta lisaks digitellimus, mis on sellisel juhul odavam kui eraldi tellides.