ÄPP | Hiiu Leht muutis lehelugemise mugavamaks

Praktikas tähendab see seda, et Hiiu Lehe saab lisada oma telefoni või arvuti avalehele ning leht avaneb edaspidi eraldi aknas nagu päris äpp ning soovi korral saab hakata saama ka teavitusi olulisemate uudiste kohta. Kõik toimub otse veebilehe kaudu ning midagi eraldi otsima või alla laadima ei pea.

Uus lahendus teeb Hiiu Lehe kasutamise igapäevaselt lihtsamaks. Kui varem tuli leht iga kord brauserist üles otsida, siis nüüd piisab ühest vajutusest ekraanil olevale ikoonile ja Hiiu Leht on kohe avatud. Leht avaneb kiiremini, kui tavapärases brauseriaknas ning mõningatel juhtudel on sisu kättesaadav ka siis, kui internetiühendus on kehv.

Lisaks annab uus lahendus võimaluse saada teavitusi oluliste Hiiumaad puudutavate uudiste, sündmuste või teadete kohta. Samas on oluline rõhutada, et kõik need võimalused on vabatahtlikud ja keegi ei pea midagi installima ega teavitusi lubama, kui ta seda ei soovi.

Hiiu Lehe lisamine telefoni on lihtne. Selleks tuleb avada veebileht hiiuleht.ee ning mõne hetke pärast kuvatakse ekraanile teade, mis pakub Hiiu Lehe lisamist avalehele. Kui kasutaja vajutab vastavale nupule ja kinnitab valiku avalehe lisamisega, ilmub Hiiu Lehe ikoon seadme ekraanile nagu tavalisel rakendusel. Edaspidi saab Hiiu Lehte avada otse selle ikooni kaudu.

Sarnane võimalus on olemas ka arvutis. Kui avada hiiuleht.ee arvuti veebilehitsejas, pakub brauser teatud hetkel võimalust Hiiu Leht installida. Pärast kinnitamist avaneb Hiiu Leht edaspidi eraldi aknas, mitte tavapärase brauseri vahekaardina, ning soovi korral saab sellele teha ka otsetee töölauale.

Hiiu Lehe teavitused on märguanded, mis võivad ilmuda telefoni ekraanile või arvuti nurka ja annavad teada näiteks olulisest uudisest või sündmusest.

Teavitusi saab tellida ka ilma Hiiu Lehte äpina paigaldamata, kuid juhul kui leht on avalehele lisatud, on jõuavad teavitused kasutajani ka siis, kui brauser parasjagu avatud ei ole.

Hiiu Lehe lehel on kellukese ikoon, mille kaudu saab teavitusi sisse ja välja lülitada ning oma valikut igal ajal muuta. Samuti saab äpi igal hetkel soovi korral eemaldada – täpselt nagu tavalise rakenduse.

Hiiu Lehe uus äpilaadne digiversioon ei muuda midagi kohustuslikuks, vaid annab lugejale juurde mugavust ja valikuvõimalusi. Kes soovib, saab Hiiu Lehte kasutada nagu enne, otse brauseris. Kes aga tahab kiiremat ligipääsu ja teavitusi, saab nüüd Hiiu Lehe lisada oma telefoni või arvuti avalehele ning kasutada seda nagu päris rakendust.