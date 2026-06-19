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KÜLALUGU

VAHTREPA KÜLA LUGU | Vahtrepa rahvas on kriisiks valmis

Ole Valmis koduleht õpetab kriisiks valmistuma umbes niimoodi: varu toitu; tea, kust vett saab; õpi tundma igat metsarada; oma plaani, kuidas ilma välise abita hakkama saada; ole naabriga sõber. Vahtrepal elab püsivalt ligikaudu 20 inimest ja selle õpetuse järgi hinnates on nad kriisiks täiesti valmis.
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Andres on Anni süles. Ta on Vahtrepa küla noorim elanik. Anni on Vahtrepas sündinud ja kasvanud. | Foto: Piret Eesmaa

Juuni esimesel neljapäeval on ilm tuuline. Soe ja päikseline ka. Meri on jänestes. Vahtrepa sadama kai ääres loksub kaheksa paati. Üks on merel.

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