UMBUSALDUS KUKKUS LÄBI | Hergo Tasuja jätkab vallavanemana

Umbusalduse poolt hääletasid Isamaa saadikud Andrus Ilumets, Toomas Remmelkoor, Tiit Harjak, Henrik Normann ja Georg Linkov ning EKRE saadikud Palle Kõlar, Urmas Keskla ja Inge Talts. Vastu olid kõik istungil viibinud Sotsiaaldemokraatide, Valimisliidu Ühine Hiiumaa ja Reformierakonna saadikud.
Veel lugemist:
UUDISED
Hiiu Leht pakub nüüdsest võimalust vormistada digilehe toetaja- või söbratellimus mille hinnaks on vastavalt 14.99 ja 19.99 eurot kuus. Tellija saab tänutäheks ka Hiiu...
KÜLALUGU
Ole Valmis koduleht õpetab kriisiks valmistuma umbes niimoodi: varu toitu; tea, kust vett saab; õpi tundma igat metsarada; oma plaani, kuidas ilma välise abita...