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UMBUSALDUS KUKKUS LÄBI | Hergo Tasuja jätkab vallavanemana

Hiiumaa Vallavolikogu juunikuu istungil oli päevakorras vallavanem Hergo Tasuja umbusaldamine. Umbusalduse avaldamise eelnõu poolt hääletas kaheksa ja vastu 15 volikogu liiget.
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Hergo Tasuja. Hiiumaa vallavanem. | Erakogu

Umbusalduse poolt hääletasid Isamaa saadikud Andrus Ilumets, Toomas Remmelkoor, Tiit Harjak, Henrik Normann ja Georg Linkov ning EKRE saadikud Palle Kõlar, Urmas Keskla ja Inge Talts. Vastu olid kõik istungil viibinud Sotsiaaldemokraatide, Valimisliidu Ühine Hiiumaa ja Reformierakonna saadikud. 

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