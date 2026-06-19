UMBUSALDUS KUKKUS LÄBI | Hergo Tasuja jätkab vallavanemana

Umbusalduse poolt hääletasid Isamaa saadikud Andrus Ilumets, Toomas Remmelkoor, Tiit Harjak, Henrik Normann ja Georg Linkov ning EKRE saadikud Palle Kõlar, Urmas Keskla ja Inge Talts. Vastu olid kõik istungil viibinud Sotsiaaldemokraatide, Valimisliidu Ühine Hiiumaa ja Reformierakonna saadikud.