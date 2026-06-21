METSATOIT | Jaanikuul on kaselehe mekk

Jaanipäev on natuke jõulude moodi. Selleks päevaks peab kõik-kõik valmis saama. Ehitajad tuiskavad mööda objekte, et pererahva tellitud terrass, kümblustünn või väliköök just jaanipäevaks valmis saaks, justkui oleks see elu viimane suveõhtu. Pererahvas tormab mööda poode, et kõik täiuslikuks suveks vajalik kokku osta, sest ilma uute toolipatjade või grillirestita võib suvi äkki ära jääda. Töölgi on iga projekti tähtaeg just see viimane tund enne jaane.
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