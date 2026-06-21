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ULGUHIIDLANE

ULGUHIIDLANE | Viivika laulud sünnivad Hiiumaal

Hiiumaal kasvanud Viivika Reintam peab end täna pigem linna-inimeseks. Hiiumaa on jäänud tema ellu paigana, kus aeg kulgeb teises rütmis, mõtted saavad puhata ja sünnivad uued laulud.
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Muusika on Viivika elus tähtsal kohal ja inspiratsiooni laulude kirjutamiseks leiab ta sageli just Hiiumaalt. | Foto: Kenneth Kadastik

Viivika kasvas üles Kirde-Hiiumaal Sääre külas neljaliikmelises peres ning kooliteed alustas ta Kuri Algkoolis. See oli väike kool, mis tegutses aastatel 1990–1999, mistõttu kuulub ta nende väheste hulka, kellel oli võimalik seal õppida.

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