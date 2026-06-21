ULGUHIIDLANE | Viivika laulud sünnivad Hiiumaal

Viivika kasvas üles Kirde-Hiiumaal Sääre külas neljaliikmelises peres ning kooliteed alustas ta Kuri Algkoolis. See oli väike kool, mis tegutses aastatel 1990–1999, mistõttu kuulub ta nende väheste hulka, kellel oli võimalik seal õppida.
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