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AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Jaanid jälle vihmased

Järgneva nädala aja ilm saab olema vaheldusrikas. Läheb küll veidi soojemaks, kuid aeg-ajalt on siiski ka vihma oodata. Jaanipühad on praegustel andmetel suuremalt jaolt üsna niisked.

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Foto: Eike Meresmaa

Neljapäeval (18.06) jääme lõunapoolse kõrgrõhkkonna ja Venemaal asuva madalrõhkkonna vahele. Suuremat sadu oodata pole, kuid üksikud vihmahood on siiski võimalikud. 

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