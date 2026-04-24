MEILE KIRJUTATAKSE | Tallinna hiidlased pidasid kevadkoosolekut

Pärast seltsi presidendi tervitussõnu ja päevakorra tutvustust järgnes seltsi hümni “Hoidke kokku, hiidlaste pojad” laulmine. Eelmisest koosviibimisest möödunud aja jooksul juubilare polnud, keda õnnitleda. Küll aga pidasime meeles seltsi kauaaegset liiget Helju Kaibaldit, kellel oli järgmisel päeval, 19. aprillil 89. sünnipäev. Mälestasime ka meie hulgast 30. augustil 2025 lahkunud Luule-Veroonika Saati, kes täitis omal ajal kohusetundlikult seltsi revisjonikomisjoni liikme kohustusi.
Tallinna hiidlased pidasid kevadkoosolekut
Laupäev, 18. aprill tervitas Tallinna Hiidlaste Seltsi kokkusaamisele saabujaid kauni päikesepaistelise kevadilmaga. Küllap osaliselt seepärast oli kohale tulnud eelmise korraga võrreldes rohkem rahvast. Teisest küljest meelitas inimesi kindlasti kohale teadmine, et külla tuleb Hiiu Lehe peatoimetaja Raul Vinni.
