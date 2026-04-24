TORMIHOIATUS | Hiiumaal lubatakse nädalavahetuseks tormituult kuni 28 m/s

Laupäeva, 25. aprilli päeval on oodata vihma, lörtsi ja lumesadu mitmel pool üle Eesti ning õhtul tõusevad tormituuled, mis liiguvad üle kogu Eesti. Tugevaimad tuuled on Saare- ja Hiiumaal kuni 28 m/s, Pärnu- ja Läänemaal kuni 26 m/s, Ruhnus ja Harjumaal kuni 23 m/s ning Lääne-Virumaal kuni 22 m/s. Sellised ohtlikud ilmaolud toovad kaasa puude ja okste murdumise, mis võivad põhjustad ulatuslikke elektrikatkestusi.
„Elektrilevi on tormituultest ja märja lume sajust tingitud võimalike rikete lahendamiseks suurendatud jõududega valmis. Samuti on valmis meie vabatahtlik kriisireserv ja laiendatud koosseisus juhtimiskeskus. Panen ka inimestele südamele, et kõiki hoiatusi järgida ning ohtliku ilmaga püsida kodus turvaliselt ja tervena ning kindluse mõttes varuda joogivett ja toitu, laadida akud,“ sõnas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.
Praamid.ee teatas, et tugev loodetuul võib pühapäeval, 26.04, mõjutada Rohuküla-Heltermaa liini sõidugraafikut. Pühapäeval reisi planeerides palutakse laevade sõidugraafik praamid.ee lehel üle kontrollida, seal on alati kõige värskem väljumisi puudutav info üleval.
Praeguse info kohaselt ei mõjuta tuul Virtsu-Kuivastu liini väljumisi.
Juhised, kuidas valmistuda tormideks ja elektrikatkestusteks
Tormi ajal:
- Püsi siseruumides ja hoia toas ka lemmikloomad.
- Hoidu autoga sõitmast! Kui autosõit on vältimatu, vali sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puude ja muude takistustega.
- Hoia eemale maha langenud elektriliinidest ja teavita nendest Elektrilevi rikketelefonil 1343.
- Elektrikatkestuse korral kasuta valgusallikana pigem patareidel töötavat taskulampi, mitte küünlaid.
- Elektrikatkestustest anna teada rakenduse MARU kaudu.
- Inimvigastuste ning otsest ohtu kujutavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.
NB! Elektrilevi palub kõigil elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu. See võimaldab elektririkete korral kiiret infovahetust kliendi ja Elektrilevi vahel.
Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt.