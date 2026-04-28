Õpetaja Ingrid Arro rääkis, et tee vabariiklikule konkursile oli pikk, pikitud naljakate juhtumistega. Rae koolis toimunud regionaalsel konkursil sai neljateistkümne aastane Adeele Reeth kolmanda koha, mis ei andnud osalemisõigust vabariiklikul konkursil. Järgmisel päeval aga helistati ja öeldi, et ta oli saavutanud ikkagi teise koha ja uks finaali oli valla.
SUUR SAAVUTUS | Hiiumaa noor viiuldaja Eesti kolmas
Kärdla muusikakooli viiuliõpilane Adeele Reeth Kuusk saavutas Eesti Muusikakoolide Liidu vabariiklikul konkursil “Parim noor instrumentalist 2026″ kolmandas vanusegrupis kolmanda koha. Adeele Reetha õpetaja on Ingrid Arro, kontsertmeister Reet Vanaselja.
