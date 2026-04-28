JÄTKAB LIIDRINA | FC Hiiumaa duubelmeeskond jätkab tabeliliidrina

FC Hiiumaa II pidas reedel IV liigas tasavägise kohtumise TalTech Jalgpalliklubiga, mis lõppes tulemusega 3:3. Hiiumaa duubli väravate autorid olid Rando Küttim, Kristo Linder ja Sander Laur.
FC Hiiumaa duubelmeeskond. Foto: Hiiumaa Jalgpall FB

Avapoolajalt mind küll 0:3 kaotusseisus, aga teiseks poolajaks tehtud muudatused tõid mängupilti selge pöörde ning suudeti kaotusseisu viigistada. FC Hiiumaa II koosseis: Mihkel Naukas, Sander Laur, Kert Kütt, Kristo Linder, Martin Nurk, Tobias Remmelg, Johannes Niinemäe, Aleksander Silk, Rasmus Padari, Robin Rõmmel, Rando Küttim, Kasper Ellissaar, Tristan Elmi, Karl-Markus Kivioja, Jan-Erik Sedrik, Reven Köster, Henri Kallas. Treener Jaanus Sõmer. Meditsiinitöötaja: Kristiine Elštein-Naukas. 

Veel lugemist:

