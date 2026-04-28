TÄNAVAKÜSITLUS | Mis sulle Kärdla juures nii meeldib, et tahaks külalist sinna viia?

Geili

Ma olen täna ise külaline. Inimene, kellele külla tulen, viib mind täna Rannapaargusse peole. Ma pole kaua aega Hiiumaal käinud, viimati lapsepõlves.

Mihkel

Ma elan Kärdlas, sellepärast et meeldib siin, ilus aedlinn. Külalise viiksin sadamasse, mulle on mereteema väga südamelähedane. Terve Kärdla aedlinn on nii super, et on hea jalutada endal ja külalistel.

Peeter

Ma ise Kalana kandist ja seal viiksin külalise Kõpu tuletorni ja Ristnasse. Seal on ilus loodus ja lained.

Anneli

Mänguplatsid meeldivad lastele. Kõige lemmikum on väljaku mänguplats. Seal saab rulatada, tõuksiga sõita, joosta ja kiikuda saab ka.

Tiina

Kui ma oma külalised Kärdlasse toon, siis üldiselt viiksin kiriku piirkonda, seal on ilus.

Vjatšeslav

Viiksin oma külalised Rannapaargusse kõigepealt. Kärdlas on üldiselt ilusad kohad. Väljak on ilus ja kohvikud on ilusad. Väljaspool Kärdlat on ka ju ilusaid kohti väga palju.

Rivo

Kui külalised tulevad Kärdlasse, siis ma viiksin nad tennist mängima ja ilusat loodust vaatama. Kindlasti viiksin ujumissilla peale ujuma. Ja teeks ringsõidu ümber Hiiumaa ka ikka.

Emma

Ma viiksin nad koju talgutele, siis sportima. Lähme Kärdla peale jalgratastega sõitma, siin palju mõnusam sõita kui Tallinnas.