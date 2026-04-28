TEADE | Saaremaa ja Hiiumaa vahelisel merealal viiakse 28.–29. aprillil läbi õppelaskmised

Kaitseväe Diviisi Suurtükiväerügement viib õppuse raames 28.–29. aprillini Saaremaalt Undva külast Hiiumaa Kaleste küla suunas läbi õhusihtmärkide õppelaskmisi, teatas Kaitsevägi.
Mereväe laevade õppus. | Foto: Kaitsevägi/ Indrek Kuusk

Õppelaskmised toimuvad Saaremaal Undva küla ranniku piirkonnas ning Hiiumaal Kaleste küla ranniku piirkonnas, hõlmates nii maa- kui ka mereala. Piirkonda julgestavad kaitseväelased, kes tagavad, et ohualas ei viibiks kõrvalisi isikuid ega veesõidukeid ning et kõigi turvalisus oleks tagatud.

Laskmised ja aktiivne tegevus viiakse läbi päevasel ajal ja öisel ajal laskmisi ei toimu. Laskmiste ohuala ümbrus on märgistatud vastavate viitadega ning piirkonnas võib kohata kaitseväelaseid ja kaitseväe sõidukeid.

Seoses õppelaskmistega palub kaitsevägi kohalike elanike mõistvat suhtumist ning järgida piirkonnas kehtivaid juhiseid.

Kaitsevägi annab endast parima, et kasutada õppuse alasid heaperemehelikult ning häirida võimalikult vähe tavapärast argielu.

