GALERII | Tuletornidest sündis 40 uut meenet ja kingitust

Hiiumaal käimasolev tuletornide aasta innustas kohalikke käsitöölisi ja loomeinimesi looma hulgaliselt uusi meeneid, mis on inspireeritud saare kuulsatest tuletornidest. Kärdla Kultuurikeskuses tuletorniteemalise meenete näitusel välja pandud tööde seast said külastajad hääletada oma lemmiku poolt, samal ajal tegi oma otsuse ka žürii.