Endise maavalitsuse saalis toimunud kohtumise algul ütles sisejulgeoleku asekantsler Joosep Kaasik, et eesmärk ei ole pelgalt projekti läbiviimine, vaid see, et omavalitsus suudaks kohalikul tasandil turvalist elu kujundada ja esilekerkivaid probleeme lahendada. Tema sõnul on mõistlik panustada ennetusse ning vältida olukorda, kus tegevused jäävad vaid üksikuteks algatusteks.
TURVALISUSE ARENGUPROGRAMM | Kogukonnale tuleb pöörata rohkem tähelepanu
Eriti tihti ei juhtu, et Hiiumaal saavad ühe laua taga kokku mandrilt tulnud riigiametite inimesed ja kohalikud – nende hulgas nii ametiisikud kui ka teised kogukonnaliikmed. Aprilli keskel oli kohtumise põhjuseks Siseministeeriumi käivitatud turvalisuse arenguprogramm, millega Hiiumaa vald tänavu liitus.
