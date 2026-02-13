Kokku investeeritakse Hiiumaa riigiteedesse tänavu ligi 511 000 eurot.
HAUSMA SAAB PARKIMISE | Hiiumaal investeeritakse tänavu riigiteedesse üle poole miljoni euro
Valitsuse kinnitatud riigiteede teehoiukava järgi tehakse 2026. aastal Hiiumaal peamiselt olemasolevate teede säilitus- ja taastusremonti ning kruusateede korrastust. Parandatakse ka parkimistingimusi Hausma ujumiskohas.
