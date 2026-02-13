Jälgi meid
HAUSMA SAAB PARKIMISE | Hiiumaal investeeritakse tänavu riigiteedesse üle poole miljoni euro

Valitsuse kinnitatud riigiteede teehoiukava järgi tehakse 2026. aastal Hiiumaal peamiselt olemasolevate teede säilitus- ja taastusremonti ning kruusateede korrastust. Parandatakse ka parkimistingimusi Hausma ujumiskohas. 
Riigi teetööd Hiiumaal 2026 | Allikas Kliimaministeerium

Kokku investeeritakse Hiiumaa riigiteedesse tänavu ligi 511 000 eurot.

