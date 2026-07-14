LÕPUKS OMETI | Kärdla rannas valmib kauaoodatud vettepääsutee

Teisipäeva pärastlõunal tehti objektil veel viimaseid ettevalmistusi. Ehitajate sõnul
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SPORT
Jalgpalli MM on jõudmas kulminatsioonini. Pühapäeval selgub tänavune maailmameister. Keda ennustavad võitjaks ja kellele hoiavad pöialt Hiiumaa jalgpalli sõbrad?
SUVI
Laupäeval saab Hiiumaal näha hulganisti tarvitet massinaid, toimub VIII Tarvitet Massinate Väljasöit.
SISUTURUNDUS
Sõru Muuseumis on avatud kaks uut maalinäitust.
UUDISED
Alates esimesest juulist on Hiiumaa haiglal vaid erakorralise sünnitusabi võimekus.