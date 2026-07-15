SELGITATI MEISTRID | Kõpus selgusid Hiiumaa orienteerumismeistrid

Kõpu maastikul peetud Hiiumaa orienteerumise meistrivõistlustel selgitati 4. ja 5. juulil maakonna meistrid tava- ja lühirajal. Võistlustel osalesid lisaks hiidlastele orienteerujad Tallinnast, Põlvast, Otepäält, Soomest ja Inglismaalt. Rajameister oli Tammo Esta, kelle kavandatud rajad pakkusid võistlejatele mitmekesiseid teevalikuid ning nõudsid täpset orienteerumist.