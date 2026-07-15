Laupäevasel tavarajal tuli meeste põhiklassi üldvõitjaks OK Kobrase esindaja Markus Juhkam. Hiiumaa meistritiitli pälvis Kustu Künnapas, kes lõpetas üldarvestuses teisena, jäädes võitjale alla 24 sekundiga. Naiste põhiklassis võitis Mia Esta. M45 vanuseklassi üldvõit läks Tarmo Klaarile (OK Mercury), Hiiumaa meistriks tuli Toomas Mast. N45 klassis võitis Edit Kannel ning M14 vanuseklassi Hiiumaa meistritiitli sai Karl Ots.
SPORT
SELGITATI MEISTRID | Kõpus selgusid Hiiumaa orienteerumismeistrid
Kõpu maastikul peetud Hiiumaa orienteerumise meistrivõistlustel selgitati 4. ja 5. juulil maakonna meistrid tava- ja lühirajal. Võistlustel osalesid lisaks hiidlastele orienteerujad Tallinnast, Põlvast, Otepäält, Soomest ja Inglismaalt. Rajameister oli Tammo Esta, kelle kavandatud rajad pakkusid võistlejatele mitmekesiseid teevalikuid ning nõudsid täpset orienteerumist.
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Hiiumaa turismiklastri viiendal sünnipäeval avati kolmapäeval Kärdlas Hiiumaa turismiinfopunkti ees mälestuspink Hiiumaa turismi edendajale Douglas Wellsile.
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