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SPORT

SELGITATI MEISTRID | Kõpus selgusid Hiiumaa orienteerumismeistrid

Kõpu maastikul peetud Hiiumaa orienteerumise meistrivõistlustel selgitati 4. ja 5. juulil maakonna meistrid tava- ja lühirajal. Võistlustel osalesid lisaks hiidlastele orienteerujad Tallinnast, Põlvast, Otepäält, Soomest ja Inglismaalt. Rajameister oli Tammo Esta, kelle kavandatud rajad pakkusid võistlejatele mitmekesiseid teevalikuid ning nõudsid täpset orienteerumist.
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Lühiraja N21 esikolmik vasakult Mia Esta, Maria Eller, Johanna Trei. | Foto: Tiina Koit

Laupäevasel tavarajal tuli meeste põhiklassi üldvõitjaks OK Kobrase esindaja Markus Juhkam. Hiiumaa meistritiitli pälvis Kustu Künnapas, kes lõpetas üldarvestuses teisena, jäädes võitjale alla 24 sekundiga. Naiste põhiklassis võitis Mia Esta. M45 vanuseklassi üldvõit läks Tarmo Klaarile (OK Mercury), Hiiumaa meistriks tuli Toomas Mast. N45 klassis võitis Edit Kannel ning M14 vanuseklassi Hiiumaa meistritiitli sai Karl Ots.

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