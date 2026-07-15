Jälgi meid
Kuuluta nüüd otse päis

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 16. juulil

Avatar photo
Hiiu Leht 16. juulil
  • Juhtkiri | Suured ja väikesed rõõmud
  • Arvamus | Bürokraatiast maasikate näitel
  • Arvamus | Kärdla uuest kultuurikeskusest puhtalt lehelt
  • Tänavaküsitlus | Kellest peaks saama järgmine Eesti president?
  • Uudis | Kauaoodatud laudtee sai paika
  • Uudis | Haiglas peatus plaanilise sünnitusabi pakkumine
  • Uudis | Hiiumaa sai 75 jalgrattaga rendivõrgustiku
  • Uudis | Turismiklastri juht: Majutusstatistika on vastuoluline
  • Uudis | Palade lasteaia laiendus sai lisaraha
  • Uudis | Keskkooli õpilased on tugevad inglise keeles
  • Uudis | Kalurite päev täitis Rannapaargu
  • Uudis | Sünde jäi väheks
  • Uudis | Tänavu tõusid esile kolm eriilmelist koduaeda
  • Politsei | Praamile kihutati 150 km/h
  • Politsei | Poevaras peeti kinni
  • Kultuur | Tondid tekitavad Mihklis melu
  • Kultuur | Kärdla raamatukogu edetabelit juhivad eesti ja prantsuse autorid
  • Amet | Kaks täiesti teistsugust töösuve Hiiumaal
  • Sport | Helene Pajo jätkas Perilas heade tulemustega
  • Sport | Orienteerumishooaeg käib täie hooga
  • Sport | Kes võidab jalgpalli?
  • Persoon | Martin Paasoja: “Hiiumaal tullakse lihtsalt ligi ja öeldakse paar head sõna.”
  • Kiri Hanikatsilt | Siia tuleme otsima iseend
  • Külalugu | Kiduspe elanikud hoiavad minevikku elus
  • Toit | Juuli hullutajad: rannarukola ja angervaks
  • 25 aastat tagasi | Kopter viis lapse haiglasse
  • Kuhu minna | Uunikumautod vallutavad Hiiumaa
  • Kuhu minna | XXI Hiiu Folk keskendub Käinale

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 16.07.2026 (82)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

1 tund ago

UUDISED

AVATI MÄLESTUSPINK | Douglas Wells sai keskväljakule mälestuspingi

Hiiumaa turismiklastri viiendal sünnipäeval avati kolmapäeval Kärdlas Hiiumaa turismiinfopunkti ees mälestuspink Hiiumaa turismi edendajale Douglas Wellsile.

2 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Suvesooja jagub veel vaid paariks päevaks

Järgneva nädala aja ilm on muutlik. Esialgu saame veel mõned päevad suvesooja nautida, seejärel läheb ilm vesisemaks.

4 tundi ago

SPORT

EDUKAS HOOAEG | Helene Pajo jätkas Perilas heade tulemustega

Hiiumaa RSK ratsanik Helene Pajo ja hobune Desert Rose jätkasid edukat hooaega nädalavahetusel Perilas peetud takistussõiduvõistlusel Perila Summer Show, kus saavutasid teise ja neljanda...

7 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×