DIGILEHT | Hiiu Leht 16. juulil

Hiiu Leht 16. juulil
- Juhtkiri | Suured ja väikesed rõõmud
- Arvamus | Bürokraatiast maasikate näitel
- Arvamus | Kärdla uuest kultuurikeskusest puhtalt lehelt
- Tänavaküsitlus | Kellest peaks saama järgmine Eesti president?
- Uudis | Kauaoodatud laudtee sai paika
- Uudis | Haiglas peatus plaanilise sünnitusabi pakkumine
- Uudis | Hiiumaa sai 75 jalgrattaga rendivõrgustiku
- Uudis | Turismiklastri juht: Majutusstatistika on vastuoluline
- Uudis | Palade lasteaia laiendus sai lisaraha
- Uudis | Keskkooli õpilased on tugevad inglise keeles
- Uudis | Kalurite päev täitis Rannapaargu
- Uudis | Sünde jäi väheks
- Uudis | Tänavu tõusid esile kolm eriilmelist koduaeda
- Politsei | Praamile kihutati 150 km/h
- Politsei | Poevaras peeti kinni
- Kultuur | Tondid tekitavad Mihklis melu
- Kultuur | Kärdla raamatukogu edetabelit juhivad eesti ja prantsuse autorid
- Amet | Kaks täiesti teistsugust töösuve Hiiumaal
- Sport | Helene Pajo jätkas Perilas heade tulemustega
- Sport | Orienteerumishooaeg käib täie hooga
- Sport | Kes võidab jalgpalli?
- Persoon | Martin Paasoja: “Hiiumaal tullakse lihtsalt ligi ja öeldakse paar head sõna.”
- Kiri Hanikatsilt | Siia tuleme otsima iseend
- Külalugu | Kiduspe elanikud hoiavad minevikku elus
- Toit | Juuli hullutajad: rannarukola ja angervaks
- 25 aastat tagasi | Kopter viis lapse haiglasse
- Kuhu minna | Uunikumautod vallutavad Hiiumaa
- Kuhu minna | XXI Hiiu Folk keskendub Käinale