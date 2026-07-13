KUHU EHITADA? | Kärdla uuest kultuurikeskusest puhtalt lehelt

Positiivse poole pealt on meil taas avanemas võimalus mõelda pikalt, põhjalikult ja rahulikult läbi need võimalused, mis teoreetiliselt olemas on – ja küllap hea tahtmise juures ka praktikas elluviidavad oleksid.
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SUVI
Folgi avamine toimub 17. juulil Käina huvi- ja kultuurikeskuses ning festival kestab kolm päeva.
UUDISED
Statistika järgi külastatakse Hiiumaad vähem kui varem. Turismiklastri juhi arvates ei peegelda numbrid tegelikkust.
GALERIID
Kohtumine Kärdla staadionil lõppes hiidlaste kaotusega seisuga 3:1. Uudis on täiendamisel.
UUDISED
Esmaspäeval asub Hiiumaalt ajateenistusse üheksa kutsealust, nende hulgas naisi ei ole. Hiiumaa noored suunduvad teenistusse küberväejuhatusse, logistikapataljoni, diviisi luurepataljoni, suurtükiväerügementi, mereväkke, sõjaväepolitseisse ja õhuväkke.