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EKSAMITE TULEMUSED | Hiiumaa õpilased on tugevad inglise keeles

Haridus- ja noorteamet avaldas 2026. aasta riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite Hiiu maakonna keskmised tulemused.
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Kõige kõrgema keskmise punktisumma said Hiiumaa gümnaasiumi õpilased inglise keele riigieksamil. | Foto: Kati Vooglaid Kukk

Hiiumaal olid tänavu tugevaimad tulemused inglise keele riigieksamil, kus maakonna keskmine ulatus 77,16 punktini. Eksami tegi 31 eksaminandi.

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