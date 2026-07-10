EKSAMITE TULEMUSED | Hiiumaa õpilased on tugevad inglise keeles

Hiiumaal olid tänavu tugevaimad tulemused inglise keele riigieksamil, kus maakonna keskmine ulatus 77,16 punktini. Eksami tegi 31 eksaminandi.
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Eelmisel reedel tabas politsei Hiiumaal kahe tunni jooksul liikluses kaks juhti, kes kihutasid Heltermaa sadama suunas vastavalt 142 km/h ja 150 km/h, et jõuda...
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Ettevõtja Sander Kopli käis mõni aeg tagasi Hispaanias puhkamas ning seal rattaid rentides jäi kuklasse mõte sarnasest teenusest Hiiumaal. Kolme kuuga sai mõte ellu...