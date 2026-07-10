25 AASTAT TAGASI | Rannaelanikud radarite vastu 

Rannaelanikud radarite vastu
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UUDISED
Juunis registreeriti Hiiumaal vaid kolm sündi. See on tänavuse aasta madalaim kuine sündide arv. Võrdluseks, möödunud aasta juunis sündis Hiiumaal kaheksa last.
POLITSEI
Eelmisel reedel tabas politsei Hiiumaal kahe tunni jooksul liikluses kaks juhti, kes kihutasid Heltermaa sadama suunas vastavalt 142 km/h ja 150 km/h, et jõuda...
PÄÄSTE
Neljapäeval kell 14.06 käisid päästjad Arukülas kustutamas kolme suurt lahtise leegiga põlevat lõket.
UUDISED
Haridus- ja noorteamet avaldas 2026. aasta riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite Hiiu maakonna keskmised tulemused.