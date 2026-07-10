TULI TAKUS | Praamile kihutati 150 km/h

Eelmisel reedel tabas politsei Hiiumaal kahe tunni jooksul liikluses kaks juhti, kes kihutasid Heltermaa sadama suunas vastavalt 142 km/h ja 150 km/h, et jõuda väljuvale praamile. Politsei pidas mõlemad juhid kinni ning määras neile rahatrahvi. Ka neljapäeva õhtul tabati üks juht, kes kiirustas praamile 136 km/h ning teine juht, kes sõitis praami poole kiirusega 127 km/h, et viia sõber praamile.