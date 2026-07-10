Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul võib praamile kiirustamine tunduda süütu ajavõiduna, kuid tegelikult tähendab see teadlikku riski nii enda kui ka teiste liiklejate arvelt.
POLITSEI
TULI TAKUS | Praamile kihutati 150 km/h
Eelmisel reedel tabas politsei Hiiumaal kahe tunni jooksul liikluses kaks juhti, kes kihutasid Heltermaa sadama suunas vastavalt 142 km/h ja 150 km/h, et jõuda väljuvale praamile. Politsei pidas mõlemad juhid kinni ning määras neile rahatrahvi. Ka neljapäeva õhtul tabati üks juht, kes kiirustas praamile 136 km/h ning teine juht, kes sõitis praami poole kiirusega 127 km/h, et viia sõber praamile.
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