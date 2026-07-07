10 AASTAT ESSEEVÕISTLUST | Minu Hiiumaa – 20 aastat hiljem

Meeldetuletuseks niipalju, et tegemist on omamoodi kroonikaga, kus iga lõpetaja esitab oma visiooni saare tulevikust ning enda osast selles. Essee kirjutatakse käsitsi, et isiklikku puudutust paremini edasi anda, rangeid reegleid ülesehituse või tähemärkide osas ei ole. Igal aastal on hindajate ringis viis inimest, kellest üks alati Andrus Ilumets. Võitja saab autasuks 500, teine 200 ja kolmas 100 eurot. Originaalid jäävad köidetuna kooli.