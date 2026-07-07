KUHU MINNA | Viscosa Loomestuudio laagrid

Vastavatud ja renoveeritud Viscosas keeb sel suvel elu ruumides, mida alles hiljuti veel ei olnudki. Kogu juuli vältel avab Viscosa Loomestuudio iga tööpäeva hommikul uksed loomelaagriteks, et lasta kolme-nelja tunniga sündida osalejate fantaasiast käegakatsutava tulemuse. Osaleda saavad nii juuniorid kui ka seeniorid, olenemata eelnevatest oskustest, sest looming on kõigile.