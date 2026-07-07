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SUVI

KUHU MINNA | Viscosa Loomestuudio laagrid

Vastavatud ja renoveeritud Viscosas keeb sel suvel elu ruumides, mida alles hiljuti veel ei olnudki. Kogu juuli vältel avab Viscosa Loomestuudio iga tööpäeva hommikul uksed loomelaagriteks, et lasta kolme-nelja tunniga sündida osalejate fantaasiast käegakatsutava tulemuse. Osaleda saavad nii juuniorid kui ka seeniorid, olenemata eelnevatest oskustest, sest looming on kõigile.
Tuuni oma tõuksi, rula, kiivrit või ratast. Trüki soovitud pilt T-särgile või pusale. | Foto: Kristi Villard

Loomestuudiosse sisse astujat ootavad ees masinad ja tööriistad, mida igapäevaelus tihti proovida ei saa. Laagrites käsitletaksegi iga päev uut teemat ja sellega seotud vahendeid, millega oma loomelendu väljendada.

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