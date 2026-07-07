Loomestuudiosse sisse astujat ootavad ees masinad ja tööriistad, mida igapäevaelus tihti proovida ei saa. Laagrites käsitletaksegi iga päev uut teemat ja sellega seotud vahendeid, millega oma loomelendu väljendada.
SUVI
KUHU MINNA | Viscosa Loomestuudio laagrid
Vastavatud ja renoveeritud Viscosas keeb sel suvel elu ruumides, mida alles hiljuti veel ei olnudki. Kogu juuli vältel avab Viscosa Loomestuudio iga tööpäeva hommikul uksed loomelaagriteks, et lasta kolme-nelja tunniga sündida osalejate fantaasiast käegakatsutava tulemuse. Osaleda saavad nii juuniorid kui ka seeniorid, olenemata eelnevatest oskustest, sest looming on kõigile.
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