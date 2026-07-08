Autor ise arvab, et roosa värv mahendab ja muudab helgemaks elus ettetulevaid raskemaid hetki. Roosa filter ei varja tegelikkust ega püüa seda ilusamaks muuta, vaid pakub pehmemat lähenemist teemadesse, mis võivad muidu tunduda raskesti ligipääsetavad.
KULTUUR
ÜLENI ROOSA | Luisa Harjak näitab roosat maailma
Kärdla Kultuurikeskuse galeriis avatud Luisa Harjaku isikunäitus “Läbi roosa filtri” on ergastav, üllatav ja pealkirjale vastavalt üleni roosa. Kuid see roosa värv suunab maalide näilise kerguse taustal mõtlema ja uurima sügavamaid tundeid.
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RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
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Hiiumaa vallavalitsus tunnistas riigihankes "Palade lasteaia laiendus“ edukaks OÜ Vilton Hiiu pakkumuse maksumusega 911 933,09 eurot ilma käibemaksuta.
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