Jälgi meid
Kuuluta nüüd otse päis

KULTUUR

ÜLENI ROOSA | Luisa Harjak näitab roosat maailma

Kärdla Kultuurikeskuse galeriis avatud Luisa Harjaku isikunäitus “Läbi roosa filtri” on ergastav, üllatav ja pealkirjale vastavalt üleni roosa. Kuid see roosa värv suunab maalide näilise kerguse taustal mõtlema ja uurima sügavamaid tundeid.

Avatar photo
Luisa Harjaku roosad maalid aitavad pehmemalt läheneda keerulisematele teemadele. | Foto: Toomas Kokovkin

Autor ise arvab, et roosa värv mahendab ja muudab helgemaks elus ettetulevaid raskemaid hetki. Roosa filter ei varja tegelikkust ega püüa seda ilusamaks muuta, vaid pakub pehmemat lähenemist teemadesse, mis võivad muidu tunduda raskesti ligipääsetavad. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 9. juulil

Hiiu Leht 9. juulil Juhtkiri | Paneks õige lambid põlema Arvamus | Hiiumaa järgmine areng algab omanikutundest Arvamus | See tunne, kui pole kellelgi...

2 tundi ago

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 9.07.2026 (81)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

2 tundi ago

UUDISED

LASTEAED LAIENEB | Hiiumaa vald eraldab Palade lasteaia laienduseks lisaraha

Hiiumaa vallavalitsus tunnistas riigihankes "Palade lasteaia laiendus“ edukaks OÜ Vilton Hiiu pakkumuse maksumusega 911 933,09 eurot ilma käibemaksuta.

2 tundi ago

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Sääre küla alajaamas märgati lahtist leeki

Täna varahommikul said päästjad väljakutse Hiiumaal Sääre külla, kus teatati põlevast alajaamast.

5 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×