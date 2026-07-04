KUHU MINNA | Tantsulavastus “Mere süda” toob lavale rannarahva seiklused ja kire

Igal hiidlasel on oma merelugu. Hiidlase ja kapteni tütrena voolab meri ka minu elust läbi mitmes kihis. Laintes kõlab kutse ja ahvatlus, seiklused ja lubadused. Aga ka armastus, igatsus, lahkumisvalu ja rõõm taaskohtumisest. Meri põimib me südamed üheks… aga süda kipub ikka igatsema silmapiiri taha.