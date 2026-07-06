Vastab Triinu Rajasalu, Hiiumaa vallavalitsuse avalike suhete spetsialist:
NÖÖBIST KINNI
NÖÖBIST KINNI | Miks vallavalitsus ei tegele müraküsimusega?
Eelmisel nädalal ilmus Hiiu Lehes Toomas Tarkmehe arvamuslugu, kus ta tunneb muret Kärdla liigse mürataseme üle, mille tekitajateks on mootorratturid. Muuhulgas kirjutab Tarkmees, et tema pool aastat tagasi vallavalitsusse saadetud kirjale pole seni vastatud.
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