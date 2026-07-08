AHTO ILMAJUTUD | Rannailma tuleb veel oodata

Neljapäeval (9.07) jääme eemalduva madalrõhkkonna põhjaserva. Ilm on vihmane ja päevasel ajal on võimalus ka äikeseks.
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DIGILEHT
Hiiu Leht 9. juulil Juhtkiri | Paneks õige lambid põlema Arvamus | Hiiumaa järgmine areng algab omanikutundest Arvamus | See tunne, kui pole kellelgi...
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
UUDISED
Hiiumaa vallavalitsus tunnistas riigihankes "Palade lasteaia laiendus“ edukaks OÜ Vilton Hiiu pakkumuse maksumusega 911 933,09 eurot ilma käibemaksuta.
PÄÄSTE
Täna varahommikul said päästjad väljakutse Hiiumaal Sääre külla, kus teatati põlevast alajaamast.