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UUDISED

SUVI HIIUMAAL | Ilmus selle suve teine Suveleht

Täna ilmus Suvelehe teine tasuta erinumber, millest leiab väärt infot nii saare külastaja kui ka kohalik.
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Avasta Hiiumaad! | Foto: Eike Meresmaa

Suveleht jõuab tasuta kõikide Hiiu Lehe tellijate postkasti ja ülejäänud lehed on tasuta kättesaadavad praamidel, lennukis, Coopi kauplustes, Hiiu- ja Läänemaa turismiinfokeskustes ja mujal.

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