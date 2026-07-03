SUVI HIIUMAAL | Ilmus selle suve teine Suveleht

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ARVAMUS
Vastulause artiklile “Miks on Hiiumaa õpetajatel Eesti madalaim palk?”, mis ilmus 19. mail 2026.
HOROSKOOP
Jäär 21. märts – 19. aprill Nädal soosib tegutsemist ja kiireid otsuseid, kuid ära lase tempol muutuda pealiskaudseks. Võid sattuda olukorda, kus tuleb valida...
GALERIID
30. juunil peeti Viscosa Kultuuritehases Hiiumaa Koostöökogu 20. sünnipäev.
UUDISED
Juuni oli Hiiumaal pikaajalisest keskmisest soojem. Ristnas mõõdeti kuu keskmiseks õhutemperatuuriks 15,6 kraadi (norm on 13,5 kraadi). Heltermaal oli kuu keskmine õhutemperatuur 16,7 kraadi...