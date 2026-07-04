Suvisel ajal, kui inimesed on liikuvamad ja viibivad palju õues, ei hüüa õnnetused paraku tulles. Ikka kukutakse, astutakse endale midagi teravat jalga või saadakse putuka käest nõelata.
TERVIS
PEREÕDE ANNAB NÕU | Kukkusid? Põletasid? Said nõelata?
Viimasel ajal on tihti arutletud, kas kerge tervisehäda puhul on mõistlik pöörduda erakorralise meditsiini osakonna ehk EMO poole või minna perearsti juurde. Kuidas oleks õige tervise hoidmiseks käituda, räägib pereõde Piret Eller.
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