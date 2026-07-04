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TERVIS

PEREÕDE ANNAB NÕU | Kukkusid? Põletasid? Said nõelata?

Viimasel ajal on tihti arutletud, kas kerge tervisehäda puhul on mõistlik pöörduda erakorralise meditsiini osakonna ehk EMO poole või minna perearsti juurde. Kuidas oleks õige tervise hoidmiseks käituda, räägib pereõde Piret Eller.
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Sidumisi tuleb ka osata. Piret Eller ette näitamas loo autori peal. | Foto: Raul Vinni

Suvisel ajal, kui inimesed on liikuvamad ja viibivad palju õues, ei hüüa õnnetused paraku tulles. Ikka kukutakse, astutakse endale midagi teravat jalga või saadakse putuka käest nõelata.

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