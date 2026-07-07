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GALERII | Reigis jutustatakse ehetega teenijate lugu

Genius loci ehk paiga vaim avaneb Reigi pastoraadis juba seitsmendat korda. 2026. aasta näitus avab isandatest varju jäänud teenijate koridorid, kust meie saame pilgu heita justkui seina tagant ilule ja vaimule, mis ehetest hõngub.

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Ees vasakul kuraator Maret Kukkur ning kunstnikud Kaia Saarna, Anu Paal, Ketli Tiitsar, Kirsti Tuum, Paul Aadam Mikson, Aado Algvere ja Kristiina Ploom. | Foto: Arabella Valtin

“Kõik kunstnikud, kes näitusel osalevad, on Eesti kullafond ja tippkunstnikud,” tutvustas näituse kuraator Maret Kukkur, tänades teostuse juures abiks olnud Valev Seina ja kujundajat Pille Jänest. 

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