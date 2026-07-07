“Kõik kunstnikud, kes näitusel osalevad, on Eesti kullafond ja tippkunstnikud,” tutvustas näituse kuraator Maret Kukkur, tänades teostuse juures abiks olnud Valev Seina ja kujundajat Pille Jänest.
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GALERII | Reigis jutustatakse ehetega teenijate lugu
Genius loci ehk paiga vaim avaneb Reigi pastoraadis juba seitsmendat korda. 2026. aasta näitus avab isandatest varju jäänud teenijate koridorid, kust meie saame pilgu heita justkui seina tagant ilule ja vaimule, mis ehetest hõngub.
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