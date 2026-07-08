PÄÄSTE | Sääre küla alajaamas märgati lahtist leeki

Häirekeskus sai teate kell 4.45, et Sääre külas põleb alajaam lahtise leegiga. Päästemeeskonna kohale jõudes väliseid tulekahju tundemärke ei olnud, kohale kutsutud elektrikutega vaadati jaam üle. Tõenäoliselt oli tegemist kaarleegiga alajaama katusel.
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