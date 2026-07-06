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UUDISED

VAIDLUS | Üürimaja arendaja nõuab ehitajalt leppetrahvi

Kõrgessaares asuva üürimaja ehitusel suhtlevad arendaja ja ehitaja nüüd juba advokaatide abil.

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Sadama üürimaja. | Foto: Arabella Valtin

Juba mõnda aega on käinud vaidlus Sadama Üürimaja OÜ ja ehitaja Markend Team vahel teemal kas ikka kõik tööd on tehtud ja arved makstud. Nüüd on Sadama Üürimaja OÜ esitanud ehitajale lepingust tulenevalt leppetrahvi nõude. 

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