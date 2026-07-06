VAIDLUS | Üürimaja arendaja nõuab ehitajalt leppetrahvi

Juba mõnda aega on käinud vaidlus Sadama Üürimaja OÜ ja ehitaja Markend Team vahel teemal kas ikka kõik tööd on tehtud ja arved makstud. Nüüd on Sadama Üürimaja OÜ esitanud ehitajale lepingust tulenevalt leppetrahvi nõude.
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