Raamatu ilmumist tähistati pidulike esitlustega nii Eestis kui ka Poolas. Tallinnas toimunud esitlusel Poola Suursaatkonnas võtsid sõna Poola suursaadik Eestis Artur Orzechowski, Eesti Teaduste Akadeemia president akadeemik Mart Saarma, Lublini Katoliikliku Ülikooli kirjastuse peatoimetaja dr Mirella Nawracala, professor David Vseviov, dr Tõnis Liibek ning raamatu autor professor Raimo Pullat. Üritusest võtsid osa ka presidendiproua Sirje Karis ja Tallinna piiskop Philippe Jourdan.
KULTUUR
RAAMATUESITLUS | Raimo Pullati mälestusteraamat ilmus poola keeles
Lapsepõlve Kärdlas veetnud ja nüüd Tahkunas elava rahvusvaheliselt tunnustatud ajaloolase Raimo Pullati mälestusteraamat “Mis mul meeles” (Tallinn: Estopol, 2025) on nüüd ilmunud ka poola keeles pealkirjaga “Co w pamięci mam. Estońsko-polska entente cordiale i inne kraje”. Tõlke on välja andnud Lublini Katoliikliku Ülikooli kirjastus.
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