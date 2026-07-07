HIIUMAA KAUNID KODUD | Tänavu tõusid esile kolm eriilmelist koduaeda

Tänavu juba 29. korda toimunud konkursi “Eesti kaunis kodu“ raames selgitati välja Hiiu maakonna kaunimad kodud. Hiiumaa valla hindamiskomisjon valis nominentide hulgast välja kolm kodu, mis esitatakse Vabariigi Presidendile tunnustamiseks. Üle-eestiline tunnustussündmus toimub tänavu augusti lõpus Haapsalus.
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