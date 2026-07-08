LASTEAED LAIENEB | Hiiumaa vald eraldab Palade lasteaia laienduseks lisaraha

Projekti käigus rajatakse olemasolevale lasteaia hoonele 272 ruutmeetri suurune juurdeehitus. Ehitustööde kestuseks on kavandatud üheksa kuud ning koos dokumentatsiooni vormistamise ja kasutusloa menetlusega on projekti kogukestuseks planeeritud 11 kuud.
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Hiiu Leht 9. juulil Juhtkiri | Paneks õige lambid põlema Arvamus | Hiiumaa järgmine areng algab omanikutundest Arvamus | See tunne, kui pole kellelgi...
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
PÄÄSTE
Täna varahommikul said päästjad väljakutse Hiiumaal Sääre külla, kus teatati põlevast alajaamast.
UUDISED
Kärdla Nuutri jõe äärde ja Kõrgessaare Köönaaugu matkarajale valmisid uued õpipaigad, kus saab tutvuda jõgede, märgalade ja inimese tegevuse mõjuga loodusele.