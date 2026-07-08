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LASTEAED LAIENEB | Hiiumaa vald eraldab Palade lasteaia laienduseks lisaraha

Hiiumaa vallavalitsus tunnistas riigihankes “Palade lasteaia laiendus“ edukaks OÜ Vilton Hiiu pakkumuse maksumusega 911 933,09 eurot ilma käibemaksuta.
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Palade lasteaed. | Foto: Kätlin Rist

Projekti käigus rajatakse olemasolevale lasteaia hoonele 272 ruutmeetri suurune juurdeehitus. Ehitustööde kestuseks on kavandatud üheksa kuud ning koos dokumentatsiooni vormistamise ja kasutusloa menetlusega on projekti kogukestuseks planeeritud 11 kuud. 

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