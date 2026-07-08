LOODUS ÕPETAB | Kärdlas ja Kõrgessaares valmisid looduse õpipaigad

Õpipaigad valmisid Interregi Läänemere programmi projekti “Supported by Nature” osana. Projekti eesmärk on tutvustada looduspõhiseid lahendusi, mis aitavad parandada jõgede, märgalade ja rannikualade seisundit ning vähendada Läänemere reostuskoormust.
Veel lugemist:
DIGILEHT
Hiiu Leht 9. juulil Juhtkiri | Paneks õige lambid põlema Arvamus | Hiiumaa järgmine areng algab omanikutundest Arvamus | See tunne, kui pole kellelgi...
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
UUDISED
Hiiumaa vallavalitsus tunnistas riigihankes "Palade lasteaia laiendus“ edukaks OÜ Vilton Hiiu pakkumuse maksumusega 911 933,09 eurot ilma käibemaksuta.
PÄÄSTE
Täna varahommikul said päästjad väljakutse Hiiumaal Sääre külla, kus teatati põlevast alajaamast.