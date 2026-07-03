VASTULAUSE | Hiiumaa kooliõpetajate palk ei tohi kuluda kohaliku koolivõrgu ülalpidamisele

Hiiumaa õpetajate Eesti madalaim palk ei ole paratamatus, mida saab selgitada üksnes väikeste klasside ja hajutatud koolivõrguga. Küsimus ei ole selles, kas Hiiumaa õpetajate tööd sõnades väärtustatakse. Küsimus on selles, kas seda väärtustamist on näha ka valla eelarveotsustes.