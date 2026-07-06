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POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Purjutaja magas jalgupidi sõiduteel

Hiiumaa politsei tegeles 27. nädala jooksul 53 korrarikkumise teatega. Juhtumite põhjal alustati 29 väärteomenetlust ja patrullid käisid 20 väljakutsel. Kainenemist järelevalve all jaoskonna arestimajas vajas kolm inimest.
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Foto: Raul Vinni

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul tuli Hiiumaa politseil eelmisel nädalal lahendada mitmeid väljakutseid, mis olid seotud joobes inimestega. Nende seas oli juhtum, kus joobes isik oli jäänud teepervele magama nii, et jalad olid sõiduteel, samuti tuli lahendada hostelis joobes isikuga seotud konflikti ning käidi väljakutsel ka pargipingile magama jäänud inimese pärast. 

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