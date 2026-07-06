NÄDAL POLITSEIS | Purjutaja magas jalgupidi sõiduteel

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul tuli Hiiumaa politseil eelmisel nädalal lahendada mitmeid väljakutseid, mis olid seotud joobes inimestega. Nende seas oli juhtum, kus joobes isik oli jäänud teepervele magama nii, et jalad olid sõiduteel, samuti tuli lahendada hostelis joobes isikuga seotud konflikti ning käidi väljakutsel ka pargipingile magama jäänud inimese pärast.