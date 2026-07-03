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VOOL TAGASI | Saaremaal alajaama löönud äike viis kogu Hiiumaalt tunniks ajaks voolu

Täna kell 20.45 lõi Saaremaal Leisis alajaama äike, mistõttu polnud tervel Hiiumaal elektrit.

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Hiiumaal oli vooluta 7502 klienti. Õnneks ei olnud tegemist suurema rikkega ning kohale saabunud brigaad sai vooluühenduse kohe taastada. Siiski voolukatkestus kõiki ei seganud,  näiteks  jätkati Viscosas toimunud teatrietendust pimedas. Hiiumaa haigla juht Riina Tamm ütles, et haigla generaatorid käivitusid kohe voolu kadudes ning haiglas probleeme ei olnud.

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