VOOL TAGASI | Saaremaal alajaama löönud äike viis kogu Hiiumaalt tunniks ajaks voolu

Hiiumaal oli vooluta 7502 klienti. Õnneks ei olnud tegemist suurema rikkega ning kohale saabunud brigaad sai vooluühenduse kohe taastada. Siiski voolukatkestus kõiki ei seganud, näiteks jätkati Viscosas toimunud teatrietendust pimedas. Hiiumaa haigla juht Riina Tamm ütles, et haigla generaatorid käivitusid kohe voolu kadudes ning haiglas probleeme ei olnud.
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